В Твери проводят проверку по факту травмирования ребёнка в цирке-шапито

В Твери организовали проверку по факту травмирования ребёнка в цирке-шапито.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошёл 6 января во время представления. Ребёнок, сидевший на последнем ряду трибуны, провалился в расщелину между металлической балкой и скамьёй. Он получил травму головы.

«Сотрудники прокуратуры проведут проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, исполнения родителями законодательства о защите прав несовершеннолетних. Проверка взята под контроль прокуратурой области», — заявили в ведомстве.

Доследственную проверку организовало и региональное СУ СК России.

В 2020 году RIA56 сообщало, что в Оренбургской области организовали проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.