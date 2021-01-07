Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в России

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Кандидат экономических наук специалист по макроэкономическому анализу и прогнозированию Константин Юрченко прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в России.
Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке недвижимости в России
  • © Андрей Попов
  • РИА Новости

«Во втором полугодии 2020 года люди, которые реально планировали купить жильё, уже это сделали. В следующем году будет замедление строительства, поскольку станет заметно отсутствие такого спроса», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, строительный цикл довольно длинный, если что-то случилось сегодня в экономике, то на недвижимости это отражается через несколько месяцев.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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