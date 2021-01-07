Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в России

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Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов оценил ситуацию в данной сфере.
Эксперт оценил ситуацию на рынке недвижимости в России
  • РИА Новости

«Цены первички и вторички коррелируют между собой. Если начала повышаться стоимость новостройки, то подтягиваются и цены на уже готовые квартиры», — заявил он в беседе с URA.RU.

Как полагает Бекетов, если цены на новое жильё расти не будут, то могут снизиться цены на уже готовые квартиры.

Кроме того, эксперт напомнил, что с 1 января налоговая служба станет гораздо серьёзнее следить за доходами граждан.

«При покупке свыше 3 млн рублей налоговая имеет право запросить ваш отчёт о доходах. Даже сейчас в личном кабинете налоговой можно увидеть свои открытые вклады, то есть эта структура представляет, какой объём средств у вас имеется», — пояснил он.

В результате нельзя будет просто взять и купить квартиру, без объяснений, откуда взялись средства на покупку, отметил Бекетов.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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