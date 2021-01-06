В РСТ рассказали о самых популярных направлениях в новогодние праздники

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал о самых популярных направлениях в новогодние праздники.

«Более 50% выбрали Черноморское побережье для отдыха, Краснодарский край — в большей степени Сочи, Красную Поляну, ну, правда, и Анапу, Геленджик», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, Крым — это Новый год и Рождество, соответственно, каникулы.

Вместе с этим эксперт добавил, что также востребованы Кавказские Минеральные Воды. Барзыкин также отметил отдых в Белокурихе в Алтайском крае.

Что касается горнолыжного сегмента, то, помимо Красной Поляны, россияне выбирали Приэльбрусье и Архыз.

«Отдыхали люди и у себя в регионе, в своих пансионатах, здравницах, или выбирали близкие маршруты», — указал Барзыкин.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.