Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии

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Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения на полигоне Тарское в Северной Осетии.
Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии
  • © Министерство обороны России

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках учебных манёвров военнослужащие отработали применение высокоточных управляемых артиллерийских снарядов. Стрельбу вели из самоходных гаубиц «Мста-С».

Отмечается, что участники тренировки поразили замаскированные бронированные цели условного противника на расстоянии от 10 до 16 км.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.

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