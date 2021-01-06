Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии

Артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа провели учения на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В рамках учебных манёвров военнослужащие отработали применение высокоточных управляемых артиллерийских снарядов. Стрельбу вели из самоходных гаубиц «Мста-С».

Отмечается, что участники тренировки поразили замаскированные бронированные цели условного противника на расстоянии от 10 до 16 км.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.