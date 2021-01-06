Артиллеристы ЮВО провели учения в Северной Осетии
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В рамках учебных манёвров военнослужащие отработали применение высокоточных управляемых артиллерийских снарядов. Стрельбу вели из самоходных гаубиц «Мста-С».
Отмечается, что участники тренировки поразили замаскированные бронированные цели условного противника на расстоянии от 10 до 16 км.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.