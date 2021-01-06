В Москве рассказали об онлайн-программах детских технопарков

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Около 40 тыс. школьников стали участниками онлайн-программ детских технопарков Москвы в 2020 году.
В Москве рассказали об онлайн-программах детских технопарков
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Технопарки начали переводить образовательные программы в онлайн-режим весной.

«Участвовать в занятиях дистанционно для многих проще и удобнее. Эта опция позволила детским технопаркам расширить свою аудиторию и сделать курсы экстерриториальными», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, некоторые площадки отметили рост слушателей не только из Москвы и регионов, но и из других стран, в том числе из Казахстана, Израиля, США.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.

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