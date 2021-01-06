Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России в 2021 году

Аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов дал прогноз по ценам на автомобили в России в 2021 году.

«Если сильных колебаний не произойдёт, изменение цен будет не таким существенным, как в 2020 году. К настоящему моменту это в среднем +10% и до +30% по отдельным брендам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если на валютном рынке вновь будут резкие взлёты, то участники авторынка отреагируют на ситуацию.

Вместе с этим генеральный директор автосалона АвтоDom Андрей Ольховский отметил, что рост рынка в последние месяцы — это в том числе удовлетворение платёжеспособного спроса будущих периодов.

«Поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности», — считает он.

Как прогнозирует эксперт, в течение I квартала цены по разным брендам и моделям вырастут от 5 до 10%.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.