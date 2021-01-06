Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России в 2021 году

Короткая ссылка
Аналитик компании JATO Dynamics Сергей Баранов дал прогноз по ценам на автомобили в России в 2021 году.
Эксперт дал прогноз по ценам на автомобили в России в 2021 году
  • globallookpress.com

«Если сильных колебаний не произойдёт, изменение цен будет не таким существенным, как в 2020 году. К настоящему моменту это в среднем +10% и до +30% по отдельным брендам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, если на валютном рынке вновь будут резкие взлёты, то участники авторынка отреагируют на ситуацию.

Вместе с этим генеральный директор автосалона АвтоDom Андрей Ольховский отметил, что рост рынка в последние месяцы — это в том числе удовлетворение платёжеспособного спроса будущих периодов.

«Поэтому в 2021 году можно ожидать снижения потребительской активности», — считает он.

Как прогнозирует эксперт, в течение I квартала цены по разным брендам и моделям вырастут от 5 до 10%.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить