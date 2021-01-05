В Пермском крае завели дело по факту незаконной банковской деятельности

В Пермском крае завели уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

В начале 2018 года семейная пара из столицы Прикамья организовала нелегальный бизнес. В группу входили не менее десяти человек, которые выполняли функции кассиров-бухгалтеров и охранников-инкассаторов.

«От имени подконтрольных фирм и ИП они осуществляли банковские операции», — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, доход от незаконной деятельности превысил 9 млн рублей.

Проведено 28 обысков, изъята бухгалтерия, электронные носители.

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