В регионах Поволжья пройдёт более 30 учений ЦВО в 2021 году
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Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.
«Боевая подготовка во 2-й армии станет интенсивнее в 2021 году», — заявил командующий Андрей Колотовкин.
По его словам, все мероприятия будут организованы с учётом эпидемиологических требований.
2-я Гвардейская общевойсковая армия — крупнейшее воинское объединение в Приволжском федеральном округе. Её воинские части и соединения расположены в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Удмуртии.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.