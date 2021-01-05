В регионах Поволжья пройдёт более 30 учений ЦВО в 2021 году

В регионах Поволжья состоится более 30 учений с привлечением свыше 1,5 тыс. военнослужащих, заявили в пресс-службе Центрального военного округа.

Об этом сообщает интернет-издание argumenti.ru.

«Боевая подготовка во 2-й армии станет интенсивнее в 2021 году», — заявил командующий Андрей Колотовкин.

По его словам, все мероприятия будут организованы с учётом эпидемиологических требований.

2-я Гвардейская общевойсковая армия — крупнейшее воинское объединение в Приволжском федеральном округе. Её воинские части и соединения расположены в Самарской, Оренбургской и Пензенской областях, а также в Удмуртии.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.