В Забайкалье провели тренировки ВВО по противопожарной безопасности
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Участники отработали вопросы эвакуации людей и техники, оказание первой медицинской помощи.
Кроме того, состоялись занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.
Тренировки были организованы в обстановке, максимально приближенной к реальной. Участвовали более 500 военнослужащих.
Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.