В Забайкалье провели тренировки ВВО по противопожарной безопасности

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В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае провели тренировки дежурных расчётов противопожарной безопасности.
В Забайкалье провели тренировки ВВО по противопожарной безопасности
  • © РИА Новости / Варвара Гертье

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники отработали вопросы эвакуации людей и техники, оказание первой медицинской помощи.

Кроме того, состоялись занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Тренировки были организованы в обстановке, максимально приближенной к реальной. Участвовали более 500 военнослужащих.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.

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