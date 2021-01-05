В Забайкалье провели тренировки ВВО по противопожарной безопасности

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа в Забайкальском крае провели тренировки дежурных расчётов противопожарной безопасности.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Участники отработали вопросы эвакуации людей и техники, оказание первой медицинской помощи.

Кроме того, состоялись занятия по предупреждению распространения пожаров на открытой местности.

Тренировки были организованы в обстановке, максимально приближенной к реальной. Участвовали более 500 военнослужащих.

Ранее сайт «ПолитЭксперт» сообщал, что боевые корабли Черноморского флота вышли в море, чтобы отработать задачи в рамках учений.