Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму

Москва стала участницей проекта Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о первой глобальной инициативе в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса.

Теперь столичные туркомпании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow, который означает, что объект соблюдает санитарные нормы и рекомендации профильных органов.

«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.