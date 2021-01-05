Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму

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Москва стала участницей проекта Safe Travels Всемирного совета по туризму и путешествиям.
Москва присоединилась к проекту Safe Travels Всемирного совета по туризму
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт о первой глобальной инициативе в сфере безопасности путешествий на фоне пандемии коронавируса.

Теперь столичные туркомпании, агентства, гостиницы и объекты инфраструктуры могут получить специальный знак Safe Travels Discover Moscow, который означает, что объект соблюдает санитарные нормы и рекомендации профильных органов.

«Московские компании и учреждения начали получать международные знаки Safe Travels. Ими уже отмечены первые 39 организаций», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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