В аэропорту Кольцово рассказали о ситуации с возобновлением международных полётов

Директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских оценил ситуацию с возобновлением международных рейсов.

«Аэропорт постоянно работает над расширением маршрутной сети, ведёт переговоры с различными (в том числе иностранными) авиакомпаниями. Говорить сейчас о конкретных планах преждевременно, поскольку международное авиасообщение из Екатеринбурга остаётся закрытым», — заявил он в беседе с URA.RU.

Со своей стороны, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что зарубежные авиакомпании настроены на полёты из Екатеринбурга, о чём дали понять ассоциации.

«Это европейские компании, в частности болгарские и чешские. Также планируется возвращение одной авиакомпании из ОАЭ и двух из Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.