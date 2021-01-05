В Госдуме оценили идею об амнистии кредитов

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Первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг заявил, что предложение ввести в России амнистию для кредитов до 3 млн рублей является опасным и нереализуемым.
В Госдуме оценили идею об амнистии кредитов
  • © duma.gov.ru

«Эта инициатива нереализуема и очень опасна! Если сейчас это начнут обсуждать в СМИ, то 11 января вкладчики частных банков побегут снимать деньги со счетов! Все поймут, что если банку деньги можно будет не возвращать, то и вклады не из чего будет возвращать», — заявил Гартунг.

Ранее партия «Коммунисты России» обратилась в нижнюю палату российского парламента с предложением о проведении амнистии кредитов в размере до 3 млн рублей из-за нестабильной экономической ситуации на фоне пандемии.

В декабре ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников в беседе с URA.RU выразил мнение, что в 2021 году российские банки будут ужесточать требования к своим заёмщикам.

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