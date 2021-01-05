Песков ответил на вопрос о войне между «кремлёвскими башнями»

Войны между «башнями Кремля» нет, но есть жаркие рабочие споры в администрации президента. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьёву.

«Это всё сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жёсткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной «башен», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, это «всё уже преувеличение».

Таким образом он ответил на вопрос Соловьёва о том, существует ли война между «кремлёвскими башнями» и сложные отношения между людьми, работающими в администрации президента.

В 2019 году Песков рассказал о размере зарплат и возможностях карьерного роста сотрудников пресс-службы президента.