Песков ответил на вопрос о войне между «кремлёвскими башнями»
- РИА Новости
«Это всё сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры — жаркие споры, жёсткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является войной «башен», — сказал он.
Как отметил представитель Кремля, это «всё уже преувеличение».
Таким образом он ответил на вопрос Соловьёва о том, существует ли война между «кремлёвскими башнями» и сложные отношения между людьми, работающими в администрации президента.
В 2019 году Песков рассказал о размере зарплат и возможностях карьерного роста сотрудников пресс-службы президента.