Опрос: россияне назвали свои главные страхи в 2021 году
Социологи провели опрос 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населённого пункта всех округов России.
«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%)», — отмечается в исследовании.
При этом 7% респондентов заявили, что беспокоятся об образовании детей. Ещё 6% опрошенных боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.
По 5% опрошенных рассказали, что боятся одиночества и обвала рубля. Ещё 4% респондентов заявили, что боятся, что границы не откроют.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщала, что 60% россиян готовы сменить место работы.