Опрос: россияне назвали свои главные страхи в 2021 году

Согласно результатам исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, каждый девятый россиянин боится, что 2021 год окажется хуже предыдущего. Об этом сообщило РИА Новости.

Социологи провели опрос 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населённого пункта всех округов России.

«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%)», — отмечается в исследовании.

При этом 7% респондентов заявили, что беспокоятся об образовании детей. Ещё 6% опрошенных боятся продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений.

По 5% опрошенных рассказали, что боятся одиночества и обвала рубля. Ещё 4% респондентов заявили, что боятся, что границы не откроют.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» сообщала, что 60% россиян готовы сменить место работы.