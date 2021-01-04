Кабмин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года.

Как напомнили в пресс-службе правительства, обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются на шесть месяцев, а для продления выплаты на следующие полгода нужно снова подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

«Из-за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля», — говорится в сообщении.

Там пояснили, что граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на следующие шесть месяцев без подачи документов.

Осенью 2020 года в Общероссийском народном фронте выступили за полную компенсацию расходов за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека.

Заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев прокомментировал НСН инициативу.