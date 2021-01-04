Во Владимирской области произошёл крупный пожар в жилом доме

Во Владимирской области в городе Собинка в жилом доме произошёл крупный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В 05:48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже дома, расположенного на улице Рабочий проспект.

«По состоянию на 07:10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 кв. м и горение части чердачного помещения на площади 1,5 тыс. кв. м», — заявили в ведомстве.

Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей, спасён один человек.

На месте организован штаб пожаротушения.

Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Минусинске погибли три человека.