Во Владимирской области произошёл крупный пожар в жилом доме
В 05:48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже дома, расположенного на улице Рабочий проспект.
«По состоянию на 07:10 происходило горение в семи помещениях на третьем этаже на площади 100 кв. м и горение части чердачного помещения на площади 1,5 тыс. кв. м», — заявили в ведомстве.
Из дома эвакуировали 24 человека, в том числе троих детей, спасён один человек.
На месте организован штаб пожаротушения.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Минусинске погибли три человека.