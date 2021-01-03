Автоэксперт дал советы по использованию моторного масла

Короткая ссылка
Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по использованию моторного масла.
Автоэксперт дал советы по использованию моторного масла
  • РИА Новости

«Лучше всего покупать масла в магазине запчастей. Экономия может быть на пакете присадок, ведь это самое дорогое в продукте», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, если автомобиль допускает, то можно использовать вместо синтетического продукта полусинтетический.

«В любой инструкции указано, что в тяжёлых условиях масло надо менять в два раза чаще. При работе в пробке или если машина ездит по пыли, то нужно менять масло раз в 10 тыс. км», — напомнил Хресин.

Как добавил эксперт, если стоит задача сэкономить, то можно брать брендовое масло, но ниже по классу.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить