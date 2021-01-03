Автоэксперт дал советы по использованию моторного масла

Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по использованию моторного масла.

«Лучше всего покупать масла в магазине запчастей. Экономия может быть на пакете присадок, ведь это самое дорогое в продукте», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его мнению, если автомобиль допускает, то можно использовать вместо синтетического продукта полусинтетический.

«В любой инструкции указано, что в тяжёлых условиях масло надо менять в два раза чаще. При работе в пробке или если машина ездит по пыли, то нужно менять масло раз в 10 тыс. км», — напомнил Хресин.

Как добавил эксперт, если стоит задача сэкономить, то можно брать брендовое масло, но ниже по классу.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору моторного масла для зимы.