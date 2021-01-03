В России за сутки скончались 504 пациента с коронавирусом
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- РИА Новости
Соответствующие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За последние сутки подтверждено 504 смерти... За весь период по России умерли 58 506 человек», — говорится в заявлении.
Накануне в России было зафиксировано 477 смертей от COVID-19.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.