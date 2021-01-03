При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека

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При тушении пожара в частном доме в городе Бородино Красноярского края обнаружили тела трёх человек.

«В 08:28 (04:28 мск) 3 января поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном частном жилом доме в городе Бородино, ул. Пушкина, д. 2. Площадь пожара — 181 кв. м... Во время тушения пожара были обнаружены тела трёх человек без признаков жизни (все взрослые)», — приводит РИА Новости сообщение краевого главка МЧС.

Пожар потушен. На месте работали 16 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при пожаре на пилораме в Томской области.

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