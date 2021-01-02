В МВД назвали причину увольнения главы ГИБДД Москвы

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Глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов снят с занимаемой должности на основании собственного рапорта на увольнение, написанного по достижении выслуги лет. Об этом сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
В МВД назвали причину увольнения главы ГИБДД Москвы
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«ГУ МВД России по Москве официально сообщает о том, что начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве полковник полиции Дроганов Юрий Алексеевич отстранён от занимаемой должности указом президента России 4 ноября 2020 года», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве подчеркнули, что причиной отстранения Дроганова от должности «послужил рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, написанный по собственному желанию».

Ранее сообщалось, что полковник полиции Алексей Диокин стал временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД по Москве.

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