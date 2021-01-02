Пожилым россиянам рекомендовали не посещать богослужения на Рождество

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» рекомендовал пожилым прихожанам не посещать рождественские богослужения из-за ситуации с коронавирусом.

«Мы, конечно, тоже нашим пожилым прихожанам, в том числе живущим в Москве, в ряде регионов России, не рекомендуем по возможности посещать храмы, а рекомендуем следить за богослужением через прямые трансляции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, священники будут посещать на дому пожилых прихожан, не имеющих возможности прийти в храм.

В ноябре 2020 года сообщалось, что настоятель храма Жён-Мироносиц в Калуге архимандрит Донат скончался в возрасте 72 лет от осложнений коронавируса.