В тушении пожара на заводе в Самаре задействовали два пожарных поезда

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В Самаре в тушении возгорания на недействующем подшипниковом заводе задействованы два пожарных поезда. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В тушении пожара на заводе в Самаре задействовали два пожарных поезда
  • © ГУ МЧС России по Самарской области

«Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки», — приводит ТАСС сообщение.

По данным ведомства, площадь пожара изначально составила 800 кв. м, а позднее увеличилась до 1200 кв. м.

На месте был обнаружен погибший мужчина.

Также отмечается, что прокуратура Самары организовала проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Самаре на заводе произошёл крупный пожар

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