В тушении пожара на заводе в Самаре задействовали два пожарных поезда
- © ГУ МЧС России по Самарской области
«Задействовано два пожарных поезда со станции Самара и станции Кинель, они меняются по мере заправки», — приводит ТАСС сообщение.
По данным ведомства, площадь пожара изначально составила 800 кв. м, а позднее увеличилась до 1200 кв. м.
На месте был обнаружен погибший мужчина.
Также отмечается, что прокуратура Самары организовала проверку по факту происшествия.
Ранее сообщалось, что в Самаре на заводе произошёл крупный пожар.