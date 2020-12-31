Юрист рассказал, что делать при попадании фейерверков в автомобиль

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Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев рассказал, что делать при попадании фейерверков в машину.
Юрист рассказал, что делать при попадании фейерверков в автомобиль
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Нужно вызывать сотрудников полиции и фиксировать факт причинения ущерба автомобилю. Именно полицию — ППС или участкового, если он будет работать в праздники», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, также нужно собрать доказательства, что ущерб причинил именно фейерверк, и найти, кто непосредственно причинил ущерб.

«То есть нужно посмотреть, зафиксировал ли что-то видеорегистратор, если он есть, посмотреть камеры, которые есть на дворовой территории, если в них попадает ваша машина, собрать свидетельские показания и так далее», — уточнил Воропаев.

Как ранее сообщали «Известия», в ГИБДД водителям напомнили, что несоблюдение скоростного режима и игнорирование реальных дорожных условий являются основными признаками неуважительного отношения к другим участникам движения.

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