В Петербурге ввели 3,3 млн квадратных метров жилья в 2020 году

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В Санкт-Петербурге ввели 3,3 млн кв. м жилья в 2020 году с учётом индивидуального строительства.
В Петербурге ввели 3,3 млн квадратных метров жилья в 2020 году
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Выполнен план, утверждённый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Изначально в городе должны были строить 5,5 млн кв. м жилья, но правительство города убедило власти страны в том, что это слишком высокий показатель.

В качестве показателя выбрали 3,3 млн кв. м. Такая отметка совпадает с долгосрочным социально-экономическим прогнозом и документами планирования.

Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.

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