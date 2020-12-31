В Петербурге ввели 3,3 млн квадратных метров жилья в 2020 году
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Выполнен план, утверждённый Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Изначально в городе должны были строить 5,5 млн кв. м жилья, но правительство города убедило власти страны в том, что это слишком высокий показатель.
В качестве показателя выбрали 3,3 млн кв. м. Такая отметка совпадает с долгосрочным социально-экономическим прогнозом и документами планирования.
Ранее доктор экономических наук Александр Абрамов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке недвижимости в России.