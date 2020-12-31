Рошаль подвёл итоги 2020 года

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Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль подвёл итоги 2020 года.
Рошаль подвёл итоги 2020 года
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Это очень тяжёлый был год. Мы много потеряли, но многому научились», — заявил он в беседе с kp.ru, комментируя ситуацию с пандемией.

По его мнению, борьба ещё продолжится.

«И мне, конечно, очень хочется пожелать, насколько это возможно, чтобы наше здравоохранение и дальше справлялось с этой напастью. И чтобы мы сделали такие нормальные выводы из того, что произошло», — сказал Рошаль.

Он также призвал граждан продолжать соблюдать осторожность.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU дал советы по вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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