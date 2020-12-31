В России проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус

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В России за сутки число выполненных тестов на коронавирусную инфекцию возросло на 445 тыс., до 90 648 889, сообщает Роспотребнадзор.
В России проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус
  • РИА Новости

«Проведено 90 648 889 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом под медицинским контролем из-за возможного инфицирования остаются 663 186 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сократить до 24 часов срок выдачи результатов тестирования на COVID-19.

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