В России проведено более 90,6 млн тестов на коронавирус

В России за сутки число выполненных тестов на коронавирусную инфекцию возросло на 445 тыс., до 90 648 889, сообщает Роспотребнадзор.

«Проведено 90 648 889 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом под медицинским контролем из-за возможного инфицирования остаются 663 186 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сократить до 24 часов срок выдачи результатов тестирования на COVID-19.