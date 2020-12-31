В Совфеде заявили о необходимости законодательной корректировки понятия «личное подсобное хозяйство»

Первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова заявила, что в законодательстве нужна корректировка понятия «личное подсобное хозяйство» (ЛПХ).

В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что на данный момент статус ЛПХ определяется двумя признаками: установление максимального размера общей площади участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих такое хозяйство, и его ведение для удовлетворения личных потребностей.

«Вместе с тем для субъектов Федерации, где животноводство является основным занятием, требуется законодательное регулирование численности сельскохозяйственных животных», — уточнила Рукавишникова.

Она предложила добавить в соответствующий закон норму, определяющую право региона устанавливать нормативы содержания сельскохозяйственных животных, пчёл и птиц, используемых для ведения ЛПХ, которые могут находиться в хозяйстве одновременно. Или дополнить положения ещё одним признаком хозяйства со статусом ЛПХ: максимальное количество таких животных, пчёл и птиц, которые разрешено держать одновременно.

Ранее глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с «дачной амнистией».