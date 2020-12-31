Состав военной полиции ЮВО усилят на новогодние праздники

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Более 500 сотрудников военной полиции направят на поддержание порядка на территории воинских частей Южного военного округа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщили пресс-службу ЮВО.
Состав военной полиции ЮВО усилят на новогодние праздники
  • globallookpress.com

«В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции ЮВО будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов округа», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что «основной целью усиления состава военных патрулей является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа».

В ноябре Nation News сообщал, что группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.

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