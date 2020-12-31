Состав военной полиции ЮВО усилят на новогодние праздники
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«В период новогодних праздников более 500 сотрудников военной полиции ЮВО будут ежедневно вести патрулирование территории военных городков и гарнизонов округа», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что «основной целью усиления состава военных патрулей является обеспечение правопорядка и воинской дисциплины на территории военных гарнизонов округа».
В ноябре Nation News сообщал, что группа спецназа соединения Южного военного округа провела учения в Карачаево-Черкесии.