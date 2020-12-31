Состав военной полиции ЮВО усилят на новогодние праздники

Более 500 сотрудников военной полиции направят на поддержание порядка на территории воинских частей Южного военного округа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщили пресс-службу ЮВО.

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