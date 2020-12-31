Продлённый из-за COVID-19 срок действия водительских прав истекает 31 декабря

Срок действия водительских прав, истекший во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и продлённый до конца года, истекает 31 декабря.

Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в начале декабря ГИБДД напомнила, что необходимо заменить права, срок действия которых истекал с 1 февраля до 15 июля 2020 года, но был продлён до конца года в связи с пандемией.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил планы МВД разрешить присутствовать на практической части экзамена на водительские права представителям общественных объединений и других должностных лиц органов внутренних дел.