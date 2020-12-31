В Калининградской области вводится запрет на работу кафе и ресторанов

В Калининградской области кафе и рестораны в будут закрыты с 31 декабря по 3 января, это ограничение не коснется только точек общепита в отелях для гостей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 00.00 31 декабря 2020 года до 00.00 3 января 2021 года», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что «возможно обслуживание на вынос, доставка на дом, в гостиничные номера».

Также ограничение не распространяется на рестораны при гостиницах для обслуживания их постояльцев, но открыты они будут по следующему графику: на завтрак — с 7:00 до 10:00, на обед — с 12:00 до 15:00 и на ужин — с 17:00 до 20:00.

Сообщается, что с 3 по 10 января кафе и ресторанам разрешат работать с 6:00 до 21:00.

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