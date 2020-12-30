В Крыму оценили динамику пассажирооборота в 2020 году

В пресс-службе Крымстата рассказали о динамике пассажирооборота в 2020 году.

Об этом сообщает «Крыминформ».

По данным за январь — ноябрь, услугами автотранспорта общего пользования (с учётом перевозок индивидуальными предпринимателями) воспользовались 93,3 млн человек, что на 31,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций за 11 месяцев перевезено 4,1 млн тонн грузов, что соответствует уровню, показанному годом ранее.

Ранее kp.ru сообщал, что пассажиропоток в общественном транспорте Санкт-Петербурга снизился на 35% по сравнению с 2019 годом.