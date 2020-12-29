Российский лидер Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота в России.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ предполагает запрет производства, изготовления, поставки, хранения, перевозки и пересылки закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

В начале декабря газета «Известия» сообщала, что в России предложили запретить продажу бесцветного негорючего газа, используемого в развлекательных целях.