Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота в России.
Путин подписал закон об ограничении оборота закиси азота
  • globallookpress.com

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что документ предполагает запрет производства, изготовления, поставки, хранения, перевозки и пересылки закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.

В начале декабря газета «Известия» сообщала, что в России предложили запретить продажу бесцветного негорючего газа, используемого в развлекательных целях.

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