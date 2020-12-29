Назначен глава управления СК по Крыму и Севастополю

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Руководителем ГУ СК по Крыму и Севастополю стал Владимир Терентьев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Назначен глава управления СК по Крыму и Севастополю
  • © ГУ СКР по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на сайт регионального управления Следственного комитета.

Терентьев исполнял обязанности главы ведомства в августе 2019 года, после того как управления по Крыму и Севастополю были объединены. До этого периода занимал пост заместителя руководителя ведомства.

Звание генерал-майора юстиции Терентьев получил 10 декабря 2020 года.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю Александра Щеглова.

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