В АКИТ прокомментировали ситуацию с доставкой товаров интернет-магазинами

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов прокомментировал ситуацию с доставкой товаров интернет-магазинами.

«Ситуация, в которую мы сейчас попали, не уникальна: она повторяется, независимо от пандемии, каждый раз в предновогодний период, причём не только в нашей стране. Когда до праздника остаётся несколько дней, на интернет-магазины обрушивается шквал заказов, их количество увеличивается в разы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По словам Соколова, сроки доставки, указанные на сайтах, соответствуют действительности, но в настоящее время они сильно сдвинулись. Как пояснил эксперт, если раньше покупатель получал товар на следующий день, то теперь может понадобиться неделя.

«А некоторые рискуют получить свой заказ только после Нового года», — сказал он.

При этом в пресс-службе «Яндекс.Маркета» заявили, что не видят проблем с доставкой со своей стороны.

«Всё работает в штатном режиме», — уточнили в компании.

В AliExpress Россия отметили, что в предновогоднее время соблюдают сроки доставки.

«Наша компания сотрудничает с крупными логистическими партнёрами, их мощностей достаточно для осуществления доставок в активные период — праздники и крупные распродажи», — сказали в пресс-службе.

В интернет-магазине Ozon сообщили, что ни одна площадка в мире пока не доставляет 100 заказов из 100 точно вовремя.

«В Ozon ситуации с переносами и отменами заказов случаются, но не являются массовыми. Заблаговременное развитие инфраструктуры позволяет нам доставлять вовремя 94 посылки из 100 в самые пиковые периоды — это хороший показатель для e-commerce с учётом высокого сезона», — пояснили в пресс-службе.

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