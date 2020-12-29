Песков прокомментировал заявления о бункере Путина

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI прокомментировал заявления о бункере российского лидера Владимира Путина.
Песков прокомментировал заявления о бункере Путина
  • РИА Новости

Он заявил, что «это всё ерунда абсолютная».

«Такие, знаете, литературные экзерсисы», — отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что одну комнату можно сфотографировать по-разному и искать отличия.

«И вы их найдёте. Вы понимаете, у президента построено очень много кабинетов», — сообщил Песков.

Он рассказал, что «у президента есть кабинеты везде, в разных городах мира и он работает при необходимости в любом из этих кабинетов».

«Но я имею в виду, что ерунда — это все вот эти умозаключения о какой-то конспирации, о том, что кто-то скрывает, где находится президент, делает это сознательно. Ну какие-то все вот эти теории заговора. Это всё полная ерунда», — добавил он.

Ранее Песков уже заявлял, что у российского лидера Владимира Путина нет никакого «бункера».

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