В Подмосковье оценили работу проекта «Народный бюджет»

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Участники проекта «Народный бюджет» из Подмосковья подвели итоги реализованных за год инициатив, о чём рассказали губернатору региона Андрею Воробьёву в областном Доме правительства.
В Подмосковье оценили работу проекта «Народный бюджет»
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

Об этом сообщает телеканал «360»

Суть проекта в том, что жители сами выбирают, на что пойдут бюджетные деньги. Жителям требуется собрать минимум 1% от общей стоимости проекта, остальная часть выделяется из бюджета Подмосковья. Уточняется, что сумма не должна превышать 10 млн рублей.

На этот год конкурсный отбор прошли 586 проектов.

«Мы опираемся на мнение людей, которые знают и предлагают наиболее существенные, важные вопросы, сопровождающие нас в жизни», — сказал Андрей Воробьёв.

В октябре «Реальное время» сообщало, что в Татарстане объём финансирования нацпроектов с начала 2020 года вырос на 7,7 млрд рублей.

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