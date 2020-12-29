Депздрав Москвы опубликовал данные по смертности от коронавируса в ноябре

Рост смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве в ноябре составил 0,2% (доля умерших увеличилась с 1,7% до 1,9%). Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения столицы.

Отмечается, что в ноябре в Москве, согласно оперативным данным, «зарегистрировано 14 456 смертей (на 4730 случаев больше, чем в ноябре 2019-го)».

«Превышение смертности по отношению к средненоябрьской за последние три года составило 4696 случаев (9637 в 2017 году, 9918 в 2018-м, 9726 в 2019-м)», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 4542 случаях, что обосновывает 97% от всей избыточной смертности за ноябрь».

«От ковида как основной причины смерти в ноябре умерли 3418 человек. В их числе и те случаи, когда при отрицательном тесте (как при жизни, так и посмертно), по результатам патолого-анатомического исследования и анализа клинических признаков причиной смерти был установлен коронавирус (489 человек). Таким образом, к ковиду отнесены все, даже спорные случаи», — рассказали в ведомстве.

Согласно данным оперштаба на 29 декабря, всего в Москве выявили 798 098 случаев коронавируса, 615 396 человек выздоровели, 11 064 пациента с COVID-19 скончались.

Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.