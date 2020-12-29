ЦБ: мошенники похитили у клиентов банков 2,5 млрд рублей с июля по сентябрь
- Reuters
«Всего с июля по сентябрь 2020 года мошенники провели 180 тыс. операций без согласия клиента на 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Как отмечается, рост этого показателя объясняется в том числе увеличением объёма операций с использованием электронных средств платежа.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры сообщила, что каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счёта.
В общей сложности по итогам января — августа 2020 года было зафиксировано 107,2 тыс. таких инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей.