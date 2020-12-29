В Петербурге отмечен рост продаж автомобилей

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На протяжении последних пяти месяцев продажи машин в Санкт-Петербурге стабильно росли.
В Петербурге отмечен рост продаж автомобилей
  • Reuters

Об этом сообщает Inforeactor

В ноябре продажи автомобилей выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. За последний месяц осени петербуржцы приобрели 14 982 машины.

Общий объём продаж новых автомобилей за 11 месяцев в Санкт-Петербурге достиг 116 549.

Лидером продаж стала компания Lada — за месяц на петербургском авторынке ей удалось реализовать 2642 новых автомобиля.

Как ранее сообщали «Известия», в ноябре 2020 года в России реализовали 157 580 новых автомобилей, что на 5,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, следует из статистики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

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