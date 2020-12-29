В Москве открыли пересадку между «Петровским парком» и «Динамо»

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В Москве открыли пересадку между станциями «Петровский парк» Большой кольцевой линии и «Динамо» Замоскворецкой линии.
В Москве открыли пересадку между «Петровским парком» и «Динамо»
  • © РИА Новости/Евгений Биятов

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Работа была сложнейшая: водоносные грунты, плывуны — пришлось замораживать их и вручную прокладывать тоннель между станциями. Станция «Динамо» — это памятник архитектуры, поэтому необходимо было сохранить все элементы этой уникальной станции», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, рядом строился стадион «Динамо» и нужно было аккуратно проходить возле этих конструкций.

Новой пересадкой смогут пользоваться до 10,5 тыс. пассажиров в сутки. Она представляет собой двухуровневый тоннель длиной около 200 м.

Ранее kp.ru сообщал, что в Москве открыли платформу Крёкшино после реконструкции.

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