Губернатор Самарской области сдал плазму для больных коронавирусом

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал донором плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщает sova.info.
Губернатор Самарской области сдал плазму для больных коронавирусом
  • © Правительство Самарской области

Перед процедурой он поблагодарил сотрудников Самарской областной станции переливания крови за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

Затем Азаров заполнил необходимую для донора анкету и подписал согласие на сдачу крови.

Ему, как и всем донорам, решившим сдать кровь в предновогодние недели, вручили кружку с донорской символикой и новогоднюю открытку.

Директор станции Сергей Кузнецов отметил, что плазма с антителами к COVID-19, как правило, наиболее эффективна на среднетяжёлых стадиях заболевания и существенно влияет на сокращение смертности.

В ноябре телеканал «360» сообщал, что в Московской области за десять месяцев донорами плазмы стали 42 тыс. человек.

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