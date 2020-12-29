Губернатор Самарской области сдал плазму для больных коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал донором плазмы крови с антителами к коронавирусу, сообщает sova.info.

Перед процедурой он поблагодарил сотрудников Самарской областной станции переливания крови за работу и поздравил их с наступающим Новым годом.

Затем Азаров заполнил необходимую для донора анкету и подписал согласие на сдачу крови.

Ему, как и всем донорам, решившим сдать кровь в предновогодние недели, вручили кружку с донорской символикой и новогоднюю открытку.

Директор станции Сергей Кузнецов отметил, что плазма с антителами к COVID-19, как правило, наиболее эффективна на среднетяжёлых стадиях заболевания и существенно влияет на сокращение смертности.

В ноябре телеканал «360» сообщал, что в Московской области за десять месяцев донорами плазмы стали 42 тыс. человек.