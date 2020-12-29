В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией

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В Ассоциации туроператоров России прокомментировали ситуацию с Турцией.
В АТОР прокомментировали ситуацию с Турцией
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Об этом сообщает Life.ru.

По данным АТОР, для вылета в Турцию с 30 декабря документ с отрицательным результатом анализа на COVID-19 должен быть на английском языке с печатью и подписью врача. Тест должен быть выполнен только методом ПЦР. Анализы на антитела и экспресс-тесты на антигены в крови рассматриваться не будут.

Срок проведения мазка — не ранее чем за 72 часа до въезда в Турцию.

Как отметили в АТОР, такая справка может быть предоставлена и в электронном, и в распечатанном виде. Онлайн-документ должен содержать QR-код медицинской лаборатории, выполнившей исследование, а на бумажном носителе должна присутствовать оригинальная печать.

Туристов без правильно оформленной справки могут не допустить на рейс.

Аналогичные справки необходимы и транзитным пассажирам, которые следуют через Турцию.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила ситуацию в туристической отрасли.

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