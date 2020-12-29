Жители Севастополя в три раза чаще стали использовать безналичный расчёт

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Севастопольцы увеличили в три раза количество безналичных платежей за три квартала текущего года.
Жители Севастополя в три раза чаще стали использовать безналичный расчёт
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы городского отделения Южного главного управления ЦБ России.

«За три квартала 2020 года в Севастополе проведено 43 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием платёжных карт на сумму 29,1 млрд рублей. В общем объёме операций с использованием платёжных карт растёт доля безналичных платежей. В январе — сентябре текущего года она составила 82% по числу операций (за аналогичный период 2019 года — 58,5%) и 30,2% по сумме (в январе — сентябре 2019 года — 15,4%)», — говорится в сообщении.

В этом году севастопольцы также более активно использовали интернет и мобильные приложения банков, совершая многие операции дистанционно.

Доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве России, кандидат экономических наук Лазарь Бадалов в беседе с Newinform оценил перспективы российского банковского сектора в 2021 году.

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