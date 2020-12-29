В Кировской области сотрудник УФСИН спас женщину с ребёнком от собаки

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В Кировской области начальник автомобильного отдела УФСИН России по региону Максим Керюшенков спас женщину с полуторагодовалым ребёнком от агрессивной собаки.
В Кировской области сотрудник УФСИН спас женщину с ребёнком от собаки
  • © пресс-службы УФСИН России по Кировской области

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу УФСИН России по Кировской области.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 декабря. Максим Керюшенков из дома услышал крики. Он выбежал на улицу и увидел женщину с ребёнком на руках, отбивающуюся от собаки. Собака вцепилась в ногу ребёнка. Мужчине удалось отогнать животное и помочь женщине, однако и ему самому впоследствии понадобилась медицинская помощь.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», мировой суд Набережных Челнов рассматривает уголовное дело в отношении 45-летней жительницы города, собака которой укусила ребёнка в лицо.

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