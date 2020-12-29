Лавров оценил перспективы отношений России и США при Байдене

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил перспективы отношений Москвы и Вашингтона при новом президенте США Джозефе Байдене.

«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», — заявил Лавров в интервью информационному агентству МИА «Россия сегодня».

Тем не менее, сказал министр, Москва убеждена, что у двусторонних связей имеется нереализованный потенциал.

Как отметил Лавров, разобрать образовавшиеся за последние годы завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно и для этого необходима политическая воля с американской стороны.

«В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнул он.

Глава МИД добавил, что необязательно пытаться решить все проблемы одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики «малых шагов», и Россия к такой работе готова.

Ранее Лавров оценил отношения России и ЕС.