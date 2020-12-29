Лавров оценил перспективы отношений России и США при Байдене
- РИА Новости
«К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится», — заявил Лавров в интервью информационному агентству МИА «Россия сегодня».
Тем не менее, сказал министр, Москва убеждена, что у двусторонних связей имеется нереализованный потенциал.
Как отметил Лавров, разобрать образовавшиеся за последние годы завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно и для этого необходима политическая воля с американской стороны.
«В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности», — подчеркнул он.
Глава МИД добавил, что необязательно пытаться решить все проблемы одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики «малых шагов», и Россия к такой работе готова.
Ранее Лавров оценил отношения России и ЕС.