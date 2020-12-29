В Москве рассказали о развитии портала «Я дома»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с момента запуска посещаемость портала добрых дел «Я дома» превысила 1,7 млн просмотров.
В Москве рассказали о развитии портала «Я дома»
  • © портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Об этом сообщает «Москва 24».  

«Его посетили 866 тыс. уникальных пользователей. За десять месяцев проект, который начинался с актуальной подборки интересных и полезных сервисов для досуга, обучения и творчества в условиях самоизоляции, развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса», — заявила Ракова.

Она отметила, что ежемесячно порталом пользуются порядка 80 тыс. человек. На сайте регулярно размещают новые разделы, рубрики и материалы.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», на портале «Узнай Москву» появился онлайн-маршрут, посвящённый музею-заповеднику «Царицыно».

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