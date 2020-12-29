Правительство Сахалинской области объявило о приёме заявок на получение грантов

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Социально ориентированные некоммерческие неправительственные организации и инициативные граждане с 28 декабря по 27 января могут подать заявку на получение грантов правительства Сахалинской области.
Правительство Сахалинской области объявило о приёме заявок на получение грантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает astv.ru

Конкурсный отбор проводится по следующим направлениям: социальное обслуживание; охрана здоровья; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; развитие молодёжного общественного движения; наука, образование, просвещение; культура и искусство; сохранение исторической памяти; охрана окружающей среды; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие институтов гражданского общества.

Размер гранта — не более 1 млн рублей для организаций и не более 500 тыс. рублей для физических лиц.

Как ранее сообщала «Вечерняя Москва», в столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город».

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