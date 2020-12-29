В Совфеде напомнили о необходимости материальной поддержки пожилых родственников

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Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский высказался о необходимости финансовой поддержки пожилых родственников.
В Совфеде напомнили о необходимости материальной поддержки пожилых родственников
  • РИА Новости

Своим мнением он поделился в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Мне кажется, что ситуация сейчас всё-таки изменилась в сторону того, что родители стали беднее молодых людей. Но стоит отметить, что независимость наших родителей стала выше в силу того, что пенсионное обеспечение налажено по сравнению с 2000-ми годами. Более того, пенсионеры научились пользоваться пониженными ставками по кредитам, чтобы что-то себе купить из приборов длительного пользования», — сказал Рязанский.

Он также подчеркнул, что дети обязаны поддерживать своих пожилых родителей.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», в Московской области рассказали о ежемесячных выплатах пожилым.

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