Психолог рассказала, как организовать отдых школьников

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Кандидат психологических наук, педагог-психолог областной гимназии им. Е.М. Примакова Виктория Савенко рассказала, как организовать отдых школьников.
Психолог рассказала, как организовать отдых школьников
  • Pixabay

«С учётом того, что школьники сейчас большую часть времени проводят за компьютером, на каникулах надо максимально использовать возможность и устроить некий цифровой детокс, чтобы дети переключились и не истощались лишний раз от большого пребывания перед компьютерами, планшетами», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её мнению, детям необходимо проводить как можно больше времени на улице, заниматься физическими активностями.

Как отметила Савенко, детям всегда важно чувствовать, что у них есть опора, поддержка.

«И это хорошо очень проживается в различных ритуалах, традициях, совместных мероприятиях, которые являются такими семейными ценностями», — добавила она.

Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.

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