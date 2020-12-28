Психолог рассказала, как организовать отдых школьников
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«С учётом того, что школьники сейчас большую часть времени проводят за компьютером, на каникулах надо максимально использовать возможность и устроить некий цифровой детокс, чтобы дети переключились и не истощались лишний раз от большого пребывания перед компьютерами, планшетами», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
По её мнению, детям необходимо проводить как можно больше времени на улице, заниматься физическими активностями.
Как отметила Савенко, детям всегда важно чувствовать, что у них есть опора, поддержка.
«И это хорошо очень проживается в различных ритуалах, традициях, совместных мероприятиях, которые являются такими семейными ценностями», — добавила она.
Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.