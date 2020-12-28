Психолог рассказала, как организовать отдых школьников

Кандидат психологических наук, педагог-психолог областной гимназии им. Е.М. Примакова Виктория Савенко рассказала, как организовать отдых школьников.

«С учётом того, что школьники сейчас большую часть времени проводят за компьютером, на каникулах надо максимально использовать возможность и устроить некий цифровой детокс, чтобы дети переключились и не истощались лишний раз от большого пребывания перед компьютерами, планшетами», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её мнению, детям необходимо проводить как можно больше времени на улице, заниматься физическими активностями.

Как отметила Савенко, детям всегда важно чувствовать, что у них есть опора, поддержка.

«И это хорошо очень проживается в различных ритуалах, традициях, совместных мероприятиях, которые являются такими семейными ценностями», — добавила она.

Ранее психолог Ирина Попова в беседе с ФАН дала рекомендации родителям по общению с детьми в новогодние праздники.